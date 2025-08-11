في إطار جهودها المستمرة لتوفير بيئة تعليمية دامجة وشاملة، نظّم مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة بـجامعة حلوان جولة تفقدية ميدانية داخل بعض مباني الكليات، بمشاركة عدد من الطلاب من ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تقييم مستوى الإتاحة المكانية وملاءمة المرافق والخدمات الجامعية لاحتياجاتهم، بما يُعزز من اندماجهم الكامل في الحياة الجامعية.

جامعة حلوان تتابع تنفيذ معايير الإتاحة المكانية لذوي الإعاقة داخل منشآتها التعليمية

وتأتي هذه الجولة في ضوء التزام الجامعة بتطبيق المادة (9) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمادة (16) من القانون رقم 10 لسنة 2018، واللتين تؤكدان على ضرورة توفير سبل الإتاحة والوصول وفقًا لكود الإتاحة المصري.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تُولي اهتمامًا بالغًا بدعم حقوق الطلاب من ذوي الإعاقة، وتسعى جاهدة إلى تهيئة بيئة تعليمية داعمة وآمنة تراعي معايير الإتاحة، وتُعزز من مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تؤمن الجامعة بأن التعليم لا يكتمل إلا إذا كان متاحًا للجميع دون استثناء، وتأتي هذه الجولات التفقدية ضمن خطة استراتيجية تستهدف الوصول إلى جامعة دامجة، تُمكّن جميع الطلاب من ممارسة حقهم في التعلم والمشاركة الكاملة في المجتمع الجامعي.

وأوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه المبادرة تنطلق من دور الجامعة المجتمعي والتنموي، حيث تمثل الإتاحة المكانية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الدمج الحقيقي لذوي الإعاقة، خاصةً في ظل اهتمام الجامعة بمبادرات الدمج والتمكين، والعمل على تعزيز التكامل بين الجوانب الأكاديمية والبنية التحتية، لتكون جامعة حلوان نموذجًا حقيقيًا للجامعة الدامجة.

كما أكدت الدكتورة دينا الحمادي مديرة مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الجولة التفقدية تأتي في سياق خطة المركز لرصد التحديات على أرض الواقع، واقتراح الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الجامعة، إيمانًا من الجامعة بأهمية أن تكون جميع منشآت الجامعة متاحة للجميع، دون عوائق، وسيتم العمل على تطوير البيئة الجامعية بما يتماشى مع معايير الإتاحة، تعزيزًا لرؤية الجامعة في تحقيق تعليم دامج ومستدام.

