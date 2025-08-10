رؤية مصر 2030، مجلس جامعة حلوان يستعرض تقريرا عن جائزة التميز الداخلي

استعرض مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل- رئيس الجامعة، التقرير التفصيلي الخاص بجائزة جامعة حلوان للتميز الداخلي، وذلك خلال جلسته المنعقدة بحضور أعضاء المجلس من عمداء الكليات ومديري المراكز والوحدات، وفي ظل دعم الدكتور وليد السروجي- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قدم كلا من الدكتورة أماني السيد- رئيس فريق الجائزة، والدكتور نبيل عبد السلام - مدير مركز ضمان الجودة عرضا شاملًا حول مراحل تنفيذ الجائزة خلال الفترة من 28 مايو حتى 28 يوليو 2025

إطار الدورة الثالثة من جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية المصرية

والتي تأتي في إطار الدورة الثالثة من جوائز التميز الداخلي بالجامعات الحكومية المصرية التي اطلقت بالشراكة بين المجلس الأعلى للجامعات وجائزة مصر للتميز الحكومي. وتأتي الجائزة ضمن جهود جامعة حلوان لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تعزيز الجودة والتميز المؤسسي.

وتضمن التقرير أبرز محطات العمل، من تشكيل فريق الجائزة، وتنظيم الورش التدريبية لسفراء التميز والمقيمين، إلى إعداد الأدلة الإرشادية والنماذج، وتفعيل الحسابات بالنظام الآلي للجائزة، وفتح باب الترشح للكليات، بالإضافة إلى جهود التواصل الفعّال عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة التميز.

تحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة للطلاب والباحثين والوافدين

وقد أشاد مجلس الجامعة بالجهود المبذولة من قبل فريق الجائزة، وبمستوى التنظيم والتفاعل من الكليات المشاركة، مؤكدًا دعمه الكامل لمبادرات التميز المؤسسي، وحرصه على تعزيز التنافسية والابتكار داخل الجامعة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة للطلاب والباحثين والوافدين.



كما وجّه المجلس الشكر لجميع الكليات التي شاركت في ترشيح سفراء التميز والمقيمين، داعيًا جميع الكليات إلى الانخراط في الجائزة التي تعكس التزام جامعة حلوان بالتميز والتطوير المستدام.

