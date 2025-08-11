الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المعاينة تكشف تفاصيل حريق مخزن مواد غذائية بالزيتون (صور)

حريق مخزن مواد غذائية
حريق مخزن مواد غذائية بالزيتون،فيتو

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل مخزن مواد غذائية بـمنطقة الزيتون، أن النيران نشبت في كمية من المواد الغذائية على مساحة 50 مترا داخل المخزن.


وأضافت المعاينة أن مخزن المواد الغذائية في الطابق الأرضي أسفل عقار مكون من 5 طوابق على مساحة 120 مترا.

حريق مخزن مواد غذائية بالزيتون
حريق مخزن مواد غذائية بالزيتون

وأكدت المعاينة عدم وجود أي مصابين أو محتجزين بحريق مخزن مواد غذائية بالزيتون.

حريق مخزن مواد غذائية بالزيتون
حريق مخزن مواد غذائية بالزيتون

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن مواد غذائية بمنطقة الزيتون، دون وقوع أي إصابات.

حريق مخزن مواد غذائية بالزيتون

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق مخزن مواد غذائية بالزيتون
حريق مخزن مواد غذائية بالزيتون


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

حريق مخزن مواد غذائية بالزيتون
حريق مخزن مواد غذائية بالزيتون


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق مخزن مواد غذائية بالزيتون حريق مخزن مواد غذائية مخزن مواد غذائية مخزن مواد غذائية بالزيتون الزيتون مواد غذائية بالزيتون منطقة الزيتون

مواد متعلقة

إخماد حريق اندلع داخل كنيسة السيدة العذراء مريم بالمنيا

بعد حريق شبرا الخيمة، محافظ القليوبية يقود حملة موسعة لإزالة الأكشاك والمخالفات (صور)

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، رابط مباشر للاستعلام

ارتفاع العويس والفونس والصديقة، أسعار المانجو اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

ارتفاع الطماطم والليمون والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

فتح باب التحويلات بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو في الدوري المصري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

ارتفاع العويس والفونس والصديقة، أسعار المانجو اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

مشروع للشباب، ارتفاع ملحوظ في مبيعات الشاحنات البيك أب

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، رابط مباشر للاستعلام

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads