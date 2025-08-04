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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في الزيتون

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في منطقة الزيتون 15 يوما على ذمة التحقيق.


النصب على المواطنين بالزيتون 

 
أكدت معلومات وتحريات  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على دورات تدريبية في مجالات مختلفة والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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