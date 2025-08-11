الإثنين 11 أغسطس 2025
نائب رئيس الإسماعيلي يكشف حجم الديون وقضايا سحب الثقة

الإسماعيلي، فيتو
كشف فرج عمران، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن حجم الأزمات المالية والقانونية التي يواجهها النادي، مؤكدًا احترامه لقرار الجمعية العمومية التي أبدت رغبتها في سحب الثقة من المجلس الحالي.

ديون نادي الإسماعيلي 

وقال عمران، في تصريحات تليفزيونية، إن المجلس السابق برئاسة يحيى الكومي ترك للنادي إرثًا ثقيلًا من المشكلات، تمثل في 15 قضية متراكمة، إضافة إلى ديون وصلت إلى نحو نصف مليار جنيه، ما تسبب في أزمة خانقة داخل النادي.


وأوضح أن المجلس الحالي نجح في إنهاء 11 قضية تخص لاعبين سابقين، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية والقانونية، مشددًا على العمل المستمر لحل 4 قضايا متبقية وإغلاق هذا الملف نهائيًا.


كما أشار نائب رئيس الدراويش إلى أن الشائعات التي طالت المجلس، سواء بوفاته أو استقالته، تهدف فقط لزعزعة استقرار النادي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية بين الكبار.

