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تعليم الفيوم: لم نرصد مخالفات في امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

غرفة العمليان، فيتو
غرفة العمليان، فيتو

تابع الدكتور خالد خلف قبييصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2025/2024، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بالتعاون مع غرف العمليات  الفرعية بالإدارات التعليمية.

تقرير غرفة عمليات التربية والتعليم

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن غرفة العمليات لم ترصد أي مخالفات في تسليم الأسئلة أو أثناء سير امتحان اليوم الأحد، كما أن ترصد أي شكاوى من ورقة الامتحان من الطلاب أو أولياء أمورهم، ويؤدى طلاب الشهادة الاعدادية امتحانات الدور الثاني في مادتي  العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بنظام البوكليت.

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يذكر أن المطبعة السرية تسلم أوراق الأسئلة إلى مراكز التوزيع التابعة الإدارات التعليمية يوميا، حتى يتم تسليمها إلى لجان سير الامتحانات قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، حتى يتم السيطرة على ظاهرة تسريب الامتحانات التي تفشت في السنوات الأخيرة.

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