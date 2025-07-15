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تعليم الفيوم تعلن نتيجة مسابقة تعيين مدير ووكيل إدارة تعليمية بعد تأجيلها لمدة عام

وكيل تعليم الفيوم،
وكيل تعليم الفيوم، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، نتيجة مسابقة وظائف هيئة التعليم، التي أجرتها عام 2024 (مدير ووكيل إدارة تعليمية)، وأجريت امتحاناتها في شهر أغسطس 2024، وتم تجميد النتيجة حتى أعلنت عنها اليوم.

مدير إدارة تعليمية

 وجاء في الإعلان أنه تم اختيار كل من عصام نعيمي مديرا لإدارة غرب الفيوم التعليمية، ومحمد سعد لإدارة شرق، وأحمد سيف النصر لإدارة اطسا، ومحمد البطران لإدارة طامية، ومصطفي مبارك لإدارة سنورس، وحسين محمد لإدارة يوسف الصديق

وكيل إدارة تعليمية

كما تم اختيار عماد فكري وكيلا لإدارة غرب الفيوم التعليمية، وخالد سيد خالد لإدارة طامية، وسامية عبد التواب لإدارة سنورس، وهاني جلال لإدارة اطسا، ورمضان متولي لإدارة ابشواي،  حسين لإدارة يوسف الصديق، وايريني يحيي لإدارة شرق الفيوم التعليمية.

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يذكر أن إدارة ابشواي يشغلها الدكتور محمد عبدالقوي، بأمر تنفيذي بناءا علي حكم من المحكمة الإدارية التي إعادته بعد استبعاده من وكيل الوزارة السابق.

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