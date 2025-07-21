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تعليم الفيوم تتسلم دفعة من كتب العام الدراسي الجديد 2025/ 2026

تسليم الكتب، فيتو
تسليم الكتب، فيتو

تابع  محمد نادي مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أعمال استلام دفعات الكتب الدراسية للعام الدراسي 2026/2025، مع إدارة المخازن التابعة للمديرية 

تفاصيل ما تسلمته مديرية تعليم الفيوم

وقال الدكتور خالد خلف  قبييصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن المخازن تسلمت دفعة من الكتب المدرسية بمراحلها المختلفة، وحصة أخبار الطباعة والتصوير خاصة بالمدارس، وتسلمت الإدارات التعليمية أجهزة الكمبيوتر، وخامات الامتحانات واستمارات الإجابة الخاصة بامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

سرعة تسليم كتب العام الدراسي الجديد

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الإدارات التعليمية بسرعة توزيع الكتب الدراسية التى تم استلامها على المدارس، لضمان بداية جادة ومنضبطة للعام الدراسي الجديد 2026/2025

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وكان قد عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا طارئًا مع مديري مدارس التعليم الثانوي بإدارات سنورس، شرق وغرب الفيوم، لبحث استعدادات المدارس العام الدراسي الجديد.

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