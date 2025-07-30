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تعليم الفيوم تعلن عن مسابقة لشغل الوظائف القيادية من بين العاملين بها

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف القيادية من بين العاملين بالتربية والتعليم بمحافظة الفيوم، لخلو بعضها، وشغل بعضها عن طريق التكليف.

إعلان شغل الوظائف القيادية

وجاء في إعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنها تحتاج إلى شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية، من بين العاملين بالتعليم في الفيوم، ولم يحدد الإعلان الإدارات الخالية، لكن جاء في الاعلان أن المديرية تطلب موجهين وموجهين عموم وموجهين أوائل بالمديرية والإدارات التعليمية، للمواد والأنشطة بالتعليم العام، وقد أعلنت الشروط الواجب توافرها في كل من يتقدم لوظيفة من الوظائف المطلوبة، وتم وضع الإعلان في لوحة إعلانات المديرية باعتباره مكان ظاهر حسب نص القانون 155 لسنة 2007.

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يذكر أن مسابقة العام الماضي ظلت مؤجلة حتى بداية الشهر الجاري وتم الإعلان عنها بعد مرور عام من إجرائها، كما أن الإدارات التعليمية الشاغرة هي يوسف الصديق التي تنتهي مدة الحكم  الصادر لصالح مديرها في سبتمبر المقبل، وإدارة غرب الفيوم التعليمية التي يحال مديرها إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية في سبتمبر أيضا.

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