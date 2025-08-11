الإثنين 11 أغسطس 2025
«الإسكندرية السينمائي» يطلق استفتاء جماهيريا لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري

 أطلق الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، استفتاءً عبر صفحتيه الرسميتين على "فيس بوك" و"إنستجرام" لاختيار أفضل فيلم سياسي في تاريخ السينما المصرية، مشترطًا على المشاركين اختيار فيلم واحد فقط.

وقد شهدت منصات التواصل تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي تنوعت ترشيحاته بين أفلام سياسية بارزة في تاريخ الفن السابع المصري.

ومن المقرر إعلان نتائج الاستفتاء خلال فعاليات الدورة الحادية والأربعين للمهرجان، والتي تُقام في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

