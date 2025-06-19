باحث: 36 سببا لمرض الزهايمر

وصفت الدكتورة غادة مراد، أستاذ التمريض النفسي بجامعة عين شمس، وأمين عام جمعية الزهايمر، إن أهل مرضى الزهايمر بـ"الأبطال"، موضحة أن المريض غالبًا ما لا يُقدّر الرعاية المقدمة له، بل قد يُقاوم ويرفض أي محاولة لتقديمها، وهذا يجعل مهمة العائلة أكثر صعوبة وتحديًا، مما يؤكد أهمية دورهم وتضحياتهم.

فهم سلوك مريض الزهايمر

وشددت، على ضرورة القراءة المكثفة عن مرض الزهايمر، مؤكدة أن المعرفة بالمرض وطبيعته تُسهم بشكل كبير في فهم سلوك المريض والتعامل معه بفاعلية أكبر، مما يُخفف من الضغط على العائلة ويُحسن من جودة الرعاية المقدمة.

فهم تحديات التعامل مع مريض الزهايمر

وأوضحت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم بقناة “الشمس” أن فهم تحديات التعامل مع رفض المريض للرعاية وتقديم الدعم النفسي له، بالإضافة إلى تقدير دور العائلات تُعد من أهم الجوانب التي يجب التركيز عليها في رعاية مرضى الزهايمر.

من جانبه قال الدكتور أيمن أحمد الكيميائي، الباحث في الكيمياء الحيوية، إنه تفاجأ بوجود أحد أقاربه يُعاني من مرض الزهايمر، وفي هذه المرحلة بدأ يقرأ عن الزهايمر بصورة كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن مرافق الزهايمر بطل من الأبطال، لأنه لا يوجد مرض في العالم يؤثر على المرافق مثل الزهايمر إلا مرض التوحد، مشيرًا إلى أن المرافق يكون مُحملًا بأعباء غير عادية.

وأضاف، أن مرافق الزهايمر يُصدم في البداية بأنه صاحب المرض في نهاية حياته، ويتوقع الأسوأ دائمًا، متمنيًا أن يتغير هذا المفهوم، مشيرًا إلى أن هناك 36 سببًا لمرض الزهايمر.

ولفت إلى أن المخ يتغذى على الجلوكوز، وعندما تحدث مقاومة أنسولين تبدأ خلايا المخ في رفض الجلوكوز، وفي هذه الحالة من الممكن أن نحصل على زيت جوز الهند، وهذا يعوض خلايا المخ عن الجلوكوز الذي يرفضه.

ولفت إلي أن مرض الزهايمر هو اضطراب تنكسي عصبي تدريجي يؤثر في الذاكرة والتفكير والسلوك، وتزداد أعراضه سوءًا بمرور الوقت. رغم أن السبب الدقيق غير معروف حتى الآن، إلا أن هناك عدة عوامل يُعتقد أنها تلعب دورًا في الإصابة به تتمثل في التغيرات البيولوجية في الدماغ والعوامل الوراثية والتقدم في العمر والعوامل البيئية ونمط الحياة، قلة النشاط الذهني والاجتماعي، قلة النوم أو اضطراباته المزمنة، إصابات الرأس المتكررة، التعرض لتلوث الهواء أو بعض المعادن الثقيلة، والأمراض المزمنة المرتبطةأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني وارتفاع الكوليسترول، السمنة وقلة النشاط البدني، ووتعتبر العزلة الاجتماعية والاكتئاب من ضمن الأسباب.

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