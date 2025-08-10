الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ تشكيل عصابي بتهمة سرقة ألواح نحاس في التبين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 5 عمال بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بسرقة ألواح نحاس خاصة بشركة وي بدائرة قسم شرطة التبين. 


البداية أثناء متابعة قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين الحالة الامنية بالمنطقة حيث لاحظت 5 أشخاص يدهنون سيارة نقل لتشبه سيارات شركة "وي"، وارتدوا ملابس عمال الشركة، وما ان لاحظوا قوات الأمن حتى غيروا خط سير السيارة بطريق الأوتوستراد بمنطقة التبين.

ثم بدأوا في حفر الأرض لمدة ساعتين، وقطععوا  الإنترنت عن المنطقة بالكامل لتنفيذ عملية سرقة ألواح النحاس.


و باقتراب القوة منهم وسؤالهم ردوا عليهم بلاش تعطلنا، ده شغلنا ما دفع ضابط القوة إلى التوجه إلى فرع الشركة، حيث تبين عدم وجود أي عمل رسمي، ليتم ضبط المتهمين والسيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة التبين مباحث قسم شرطة التبين التبين

مواد متعلقة

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

الأكثر قراءة

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

تصل لـ 46 مئوية، درجة الحرارة غدا الإثنين فى القاهرة والمحافظات

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مطروح

صفقة غاز إسرائيل؟!

احتجاز البلوجر شاكر 15 يوما بسجن النهضة

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

من قصص القرآن الكريم.. لقاء يوسف عليه السلام بإخوته.. العفو رغم الغدر

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن الإعارة الوظيفية وضوابط تقييم وترقيات الموظفين في القانون

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

أسعار السكر اليوم الأحد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. لقاء يوسف عليه السلام بإخوته.. العفو رغم الغدر

ما حكم الرجوع في التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية؟ الإفتاء توضح

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads