المشدد 5 سنوات لـ تشكيل عصابي بتهمة سرقة ألواح نحاس في التبين

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 5 عمال بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بسرقة ألواح نحاس خاصة بشركة وي بدائرة قسم شرطة التبين.



البداية أثناء متابعة قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين الحالة الامنية بالمنطقة حيث لاحظت 5 أشخاص يدهنون سيارة نقل لتشبه سيارات شركة "وي"، وارتدوا ملابس عمال الشركة، وما ان لاحظوا قوات الأمن حتى غيروا خط سير السيارة بطريق الأوتوستراد بمنطقة التبين.

ثم بدأوا في حفر الأرض لمدة ساعتين، وقطععوا الإنترنت عن المنطقة بالكامل لتنفيذ عملية سرقة ألواح النحاس.



و باقتراب القوة منهم وسؤالهم ردوا عليهم بلاش تعطلنا، ده شغلنا ما دفع ضابط القوة إلى التوجه إلى فرع الشركة، حيث تبين عدم وجود أي عمل رسمي، ليتم ضبط المتهمين والسيارة.

