ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

تعرضت إحدى عميلات البنك الأهلي المصري لضياع كل ثروتها في أحد فروع البنك في واقعة غريبة.

وروت ابنة العميلة الحكاية كاملة من خلال فيديو انتشر بقوة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

شاهد الفيديو من هنا

وقالت ابنة العميلة إن والدتها تلقت اتصالا بضرورة الذهاب الى أحد فروع البنك لتحديث البيانات، وبالفعل استجابت الأم لذلك المطلب حسب حديث ابنتها.

وأضافت أنه وبعد خروج والدتها من البنك فوجئت باتصال هاتفي من أحد الأشخاص أكد فيه أنه مندوب من البنك الأهلي لإتمام استكمال تحديث البيانات معها، مطمئنا لها بأن الإجراء رسمي حيث ذكر لها معرفته بوجودها اليوم في البنك لتحديث البيانات ما دفع السيدة بحسب حديث ابنتها إلي الاطمئنان الكامل له واستكمال باقي البيانات وإعطائه كل التفاصيل التي طلبها.

واستكملت الابنة الحديث في الفيديو المنشور علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه بعد ذلك الاتصال فوجئت والدتها بسحب كامل رصيدها وضياع كل أموالها.

واتهمت ابنة العميلة البنك صراحة بالإهمال والتسبب في ضياع أموال والدتها، وادعت أن هناك عصابة تدير الأمر متساءلة كيف عرف المتصل أن والدتها كانت في أحد الفروع وتحدث بياناتها، وأنه لم يمض دقائق علي خروجها من أمام خدمة العملاء في البنك الأهلي.

يشار إلى أن الفيديو حقق رواجا كبيرا علي السوشيال، وحصد تعليقات عديدة تصب في اتجاه ضرورة مساندة تلك السيدة والكشف عن اللغز وحقيقة ما تروي من أحاديث في ذلك الأمر.

وفي سياق متصل أجرت فيتو اتصالا مع مسئولين الإعلام في البنك الأهلي، لاستيضاح الأمر وتم الرد بأنه تم إرسال الواقعة إلى المسئولين لفحصها.

