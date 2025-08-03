الأحد 03 أغسطس 2025
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تعليم البحيرة يحصد المركز الأول في مسابقة المنتجات الزراعية 2025

تعليم البحيرة، فيتو
تعليم البحيرة، فيتو

واصلت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة تألقها فى الأنشطة التربوية محققة المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المنتجات الزراعية ٢٠٢٥ التى نظمتها الإدارة المركزية لتطوير المناهج ( تنمية مادة التربية الزراعية ).


 

حيث حصلت المحافظة على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية فى المسابقة التى ضمت معرضا سنويا للمنتجات الزراعية والذى شارك فيه جميع المديريات التعليمية بمنتجات متنوعة عبارة عن منتجات تصنيع غذائى وألبان ونباتات زينة.


 

وقد تميزت منتجات البحيرة التى شاركت فيها جميع الادارات التعليمية تحت اشراف توجيه عام التربية الزراعية وتكنولوجيا الزراعة بالجودة العالية والتنوع وطرق العرض الجيدة.


 

صرح بذلك الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الذى تقدم بخالص تهانيه القلبية لتوجيه عام التربية الزراعية بالمديرية المركزية ولجميع الادارات التعليمية المشاركة وابنائة الطلاب والمعلمين والمشرفين.


 

مؤكدًا على أن هذا الانجاز المشرف هو ثمرة الجهود المستمرة والمبذولة والتفانى فى العمل وسعى مديرية التربية والتعليم بالبحيرة تحت رعاية ودعم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة فى تحقيق التميز والصدارة.


 

كما يؤكد  وكيل الوزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على ان المديرية تواصل دعمها الكامل لكافة الانشطة التربوية  تحت رعاية السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


 

لافتا إلى أن توجيه عام التربية الزراعية كان قد حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأبحاث وذلك عن الفصل الدراسي الأول هذا العام، متمنيا دوام النجاح والتوفيق والتالق فى كافة المسابقات والفعاليات والأنشطة التربوية التى يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية.

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