«صناعة الفخار.. فن تحويل الطين إلى تحف».. الديكور وتقديم الطعام والهدايا «أبرز الاستخدامات».. وهذه أهم الفوائد الصحية للأواني الفخارية (فيديو وصور)

تُعتبر صناعة الفخار من أقدم الحرف التي عرفها الإنسان على وجه الأرض، حيث يتم تشكيل الطين وحرقه بأشكال وأدوات متنوعة، ويتميز الحرفي المصري بجودة ودقة المنتجات التي يقدمها.

وحاولت "فيتو" الاقتراب من هذا المشهد الجمالي لاستكشاف أسرار صناعة وتجارة الفخار في قرية الإعلام بمحافظة الفيوم.

وتُعتبر هذه المنتجات فنًا عتيقًا يحمل رونقه وجاذبيته، ولكل عامل أسلوبه الفريد في تحويل الطين إلى منتجات تشكل تراثًا وتاريخًا لمحافظة بأكملها.

وقال الحاج أشرف عبد السلام، أشهر تاجر في مجال صناعة وإنتاج الفخار في قرية الإعلام، إنه امتهن هذه المهنة "بالوراثة"، ويعمل في هذا المجال منذ حوالي 50 عامًا.

وأضاف في حواره مع "فيتو" أن قرية الإعلام تتميز بإنتاج وصناعة إبداعات فنية مثل الخوص والفخار والخرز وغيرها من الأعمال الفنية.

أسرار تجارة الفخار

وأوضح أن تجارة وصناعة الفخار عالم مليء بالأسرار والتفاصيل، فهي تشبه البحر، خاصة في عملية التصنيع التي تمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي "الطين أو الطمي"، وهناك نوعان من الطين: "طين بلدي" و"طين أسوانلي" الذي يشبه الأسمنت وله مصانع مخصصة، وأشار إلى أنهم يعتمدون حاليًا على الطين الأصونلي لأنه يتميز بأشكاله المتنوعة، بينما الطين البلدي له شكل واحد فقط ولا يمكن الاعتماد عليه.

مراحل تصنيع الفخار

أولى مراحل التصنيع هي "الدولاب" الذي يُستخدم في التشكيل، وبعد ذلك يتم تجفيفه في الشمس.

المرحلة الثانية هي الحرق على درجات حرارة تتراوح بين 1200 و1800 درجة، حيث يتم حرقه "بسكوت".

أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة "الجليس"، وهي مادة تشبه العسل تُستخدم لإعطائه لمعة. وأضاف الحاج أشرف أن الفخار له طريقة معينة في التعامل معه، فهو أفضل من المواد الأخرى لأنه صحي وتكلفته أقل بكثير، لكن له استخدامات محددة.

وقال الحاج أشرف: "هو يُدخل الفرن فقط"، وأكد أن هناك شيفات ينصحن السيدات بـ "حرق الطاجن قبل استخدامه"، وهذا خطأ قد يؤدي إلى إتلافه، لأن هذه الخطوة قد تمت أثناء تصنيع الفخار.

وبالنسبة للمدة التي يستغرقها العامل في التصنيع، أوضح أن تصنيع "الطاجن" يستغرق من 7 إلى 10 أيام حتى يتم إنتاجه، وذلك بسبب كثرة المراحل والإرهاق المرتبط بها.

الأيدي الناعمة في صناعة وإنتاج الفخار

أكدت "أم علياء"، أشهر بائعة فخار في قرية الإعلام، أن مهنة الفخار تعتبر مهنة "الفنانين"، حيث تمثل حضارة وتراث وفن ورثته عن أجدادها.

وفي حوارها مع "فيتو"، أشارت أم علياء إلى أن هذه المهنة تواجه خطر الاندثار، وأنهم بحاجة إلى دعم الدولة من خلال تنظيم دورات تدريبية ومعارض لعرض منتجاتهم، مما سيساهم في تقليل نسبة البطالة عبر تعليم الشباب هذه الحرف اليدوية وزيادة الإنتاج والتوزيع على مستوى العالم.

كما أكدت أم علياء أن المنتجات المصنوعة في مصر تتمتع بجودة عالية مقارنة بالمنتجات المستوردة، لأن القرى المصرية هي أساس صناعة الأعمال اليدوية، وهم أصحاب المهنة وأسرارها. وأضافت "العمال هنا أيديهم تتلف في حرير".

وأوضحت أم علياء أنه بسبب عدم الاهتمام بهذه المهن، يترك العمال هذه الحرف ويتجهون إلى مهن أخرى ذات طلب أعلى. ورغم أن هذه المهنة تواجه خطر الاندثار، إلا أن لها عشاقًا يحرصون على اقتنائها في منازلهم.

مميزات الأواني الفخارية

المتانة: الأواني الفخارية قوية ومقاومة، حيث يمكنها تحمل التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة.

سهولة التنظيف: من السهل تنظيف الأواني الفخارية، حيث يمكن غسلها بالماء الدافئ والصابون.

مثالية للطعام: تعتبر الأواني الفخارية مثالية لتقديم الطعام، حيث تساعد في الحفاظ على حرارة الطعام لفترة أطول، كما تحافظ على الصحة العامة بعكس الأواني المصنوعة من الأواني المعدنية والتي تتحلل في الطعام تحت تأثير الحرارة.

تنوُّع الأشكال والأحجام: تتوفر الأواني الفخارية بأشكال وأحجام متنوعة، مما يتيح لك اختيار ما يناسب احتياجاتك.

استدامة: الأواني الفخارية صديقة للبيئة، حيث يمكن إعادة استخدامها وإعادة تدويرها.

مثالية للديكور: يمكن استخدام الأواني الفخارية كعناصر ديكورية، مما يجعلها مناسبة لتزيين أي مكان.

تنوع الألوان: تتوفر الأواني الفخارية بألوان متعددة، مما يتيح لك اختيار الألوان التي تناسب ذوقك.

مثالية للهدايا: تعتبر الأواني الفخارية خيارًا رائعًا للهدايا، حيث يمكن استخدامها كهدية فريدة ومميزة.

استخدامات الأوانى الفخارية

1. تقديم الطعام: يمكن استخدام الأواني الفخارية لتقديم الطعام.

2. الديكور: يمكن استخدامها كزينة أو كعنصر ديكوري في أي مكان.

3. التخزين: يمكن استخدامها لتخزين الأطعمة والمواد الأخرى.

4. الهدايا: يمكن تقديم الأواني الفخارية كهدية فريدة ومميزة.

كيفية اختيار الأواني الفخارية

1. اختيار الشكل والحجم: اختر الأواني التي تلبي احتياجاتك.

2. اختيار اللون: اختر الألوان التي تعكس ذوقك.

3. اختيار المادة: تأكد من أن الأواني مصنوعة من مواد ذات جودة عالية.

4. اختيار السعر: اختر الأواني التي تناسب ميزانيتك.

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