محافظات

محافظ البحيرة تستقبل وزير الموارد المائية والري

استقبال وزير الري
استقبال وزير الري بمحافظة البحيرة

استقبلت اليوم الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة،  الدكتور هاني سويلم – وزير الموارد المائية والري ضمن جولة الوزير لعدد من محافظات الجمهورية.

تنمية القطاع الزراعي وتحسين إدارة الموارد المائية

وخلال الاستقبال، رحبت الدكتورة جاكلين عازر بالوزير، مثمنة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية تسهم في تنمية القطاع الزراعي وتحسين إدارة الموارد المائية، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة في تحقيق الأمن المائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.

استدامة الموارد المائية وتعزيز قدرة المنظومة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة الموارد المائية والري  لضمان سرعة الإنجاز والتعامل الفوري مع أي تحديات على أرض الواقع، بما يضمن استدامة الموارد المائية وتعزيز قدرة المنظومة على خدمة المزارعين والأهالي على أكمل وجه.

