أخبار مصر

معامل تنسيق جامعة عين شمس تستقبل 4500 طالب من طلاب المرحلة الثانية 2025

أعلن قطاع التعليم والطلاب عن انتهاء معامل الحاسب الآلي للتنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس من استقبال طلاب الثانوية العامة خلال المرحلة الثانية من التنسيق حيث توافد أكثر من ٤٥٠٠ طالب وطالبة على مدار الأيام الماضية، حيث تم تخصيص ١٤ معمل تعمل جميعها منذ التاسعة من صباح كل يوم خلال مدة التنسيق وحتى الثالثة عصرًا مزودة بـ 310 أجهزة كمبيوتر.

وذلك بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا بالعباسية إلى جانب معامل الطلاب من ذوي الهمم بكليتي الآداب والحاسبات والمعلومات وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وبإشراف قطاع التعليم والطلاب، الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

وقد لاقت معامل التنسيق المخصصة للتعامل مع أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة إقبالا عاليا، حيث وفرت لهم الجامعة كافة الخدمات وسبل الراحة حتى الانتهاء من عملية التنسيق.

وكان  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة قد كلف قطاع التعليم والطلاب بضرورة الاستعداد التام والمتابعة المستمرة لضمان نجاح عملية التنسيق، وتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية اللازمة لجميع الطلاب حتى انتهاء مراحل التنسيق المختلفة.

كما يمكن للطلاب وذويهم زيارة جناح جامعة عين شمس خلال معرض اخبار اليوم للتعليم العالي – يوني إيچيبت 9 خلال الفترة من  13 – 14 أغسطس 2025 | بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات – مدينة نصر من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً أو من خلال مقر شئون الطلاب بالجامعة للتعرف على البرامج الدراسية المختلفة المتاحة في الجامعة لمساعدتهم في الالتحاق بالتخصصات التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم في الدراسة وتلبى احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، هذا بالإضافة إلى شرح تفصيلى عن كيفية الالتحاق بهذه التخصصات والبرامج.

هذا وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في بيان لها  الحدود الدنيا للمرحلة الثانية على النحو التالي:

● لطلاب النظام الحديث:

الشعبة العلمية: ٢٢٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٧٥٪

الشعبة الأدبية: ٢٠٥ درجات فأكثر، أي بنسبة ٦٤.٠٦٪

● لطلاب النظام القديم:

الشعبة العلمية: ٢٨٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٦٨.٢٩٪

الشعبة الأدبية: ٢٤٠ درجة فأكثر، أي بنسبة ٥٨.٥٣٪

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم خلال هذه المرحلة ٢٨٧,٣١٨ طالبًا من الشعبتين العلمية والأدبية.

