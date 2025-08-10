الأحد 10 أغسطس 2025
أخبار مصر

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية التجارة جامعة عين شمس وموعد التقديم

جامعة عين شمس، فيتو

أعلن الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة جامعة عين  شمس، عن بدء قبول الطلاب الجدد المرشحين والمحولين لتجارة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بداية من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية التجارة جامعة عين شمس


 طلب الالتحاق

يقوم الطالب بتنزيل وطباعة  نموذج الطلب من الرابط التالي، ثم استيفاء جميع البيانات بدقة، وأخيرًا التوقيع بخط اليد في المكان المخصص.


الإقرارات المطلوبة للتقديم

يقوم الطالب بتنزيل نماذج الإقرارات من الرابط التالي وطباعتها كتابتها يدويًا فيما يخص بيانات الطالب. 

مع ضرورة إحضار ما يلي: 
المؤهل الدراسي: الأصل + ٤ صور.

 شهادة الميلاد: الأصل (كمبيوتر) + ٤ صور.

 الصور الشخصية: ٤ صور (٤×٦) خلفية بيضاء.

 مستندات التجنيد (بطاقة ٢ جند + ٧ جند) للذكور.

 بطاقة الرقم القومي: ٥ صور (وجهين).

الكشف الطبي: طباعة نموذج الكشف الطبي من الرابط التالي، مع العلم بأن يتم استيفاؤه بواسطة الطبيب في الكشف الطبي وليس بواسطة الطالب.

إيصال سداد المصروفات الحكومية.

يُقدّم صورةً من إثبات الدفع عبر منصة (UMS) من خلال الرابط التالي، شريطة إنشاء حساب مسبق عبر استيفاء نموذج:، مع الالتزام بخطوات السداد المفصّلة: https://bit.ly/4ogHpz0.

يُرتب الطالب كافة المستندات داخل ملف بلاستيك شفاف مقاس (A4) لحفظها وتقديمها بشكل منظم.

 يتوجّه الطالب لموقع كلية التجارة جامعة عين شمس بشارع الخليفة المأمون بالعباسية،  لتقديم المستندات لإدارة القبول والتسجيل بداية من يوم الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥م  من الساعة ١٠ صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا، مع إحضار كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.

 

