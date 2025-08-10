الأحد 10 أغسطس 2025
أخبار مصر

تحديث غرف التدخين في مطار القاهرة بأنظمة متطورة لخدمة المسافرين

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتحديث غرف التدخين داخل مبنى الركاب رقم (3) وتزويدها بأنظمة متطورة لرفع مستوى جودة الهواء، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو بيئة خالية من التلوث داخل المطارات.

ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لدعم الاستدامة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية العالمية، ووفق استراتيجية شركة ميناء القاهرة الجوي للحفاظ على جودة الهواء في الصالات والمناطق العامة، حيث يخصص مطار القاهرة الدولي أماكن مغلقة ومجهزة للمدخنين في مواقع مختلفة داخل المطار.

مطار القاهرة الدولي 
مطار القاهرة الدولي 

ويعد هذا التحديث جزءًا من خطة الشركة لتحسين تجربة السفر ورفع الكفاءة التشغيلية للمطار، وذلك من خلال تحديث المرافق العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

