رياضة

فيريرا يستقر على تثبيت تشكيل الزمالك أمام المقاولون

الزمالك
الزمالك

الزمالك، قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن البلجيكي يانيك فيريرا استقر على تثبيت التشكيل في مباراة المقاولون العرب بالجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وكان الزمالك في الجولة الأولى حقق الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

واستقر فيريرا على عدم إجراء تغييرات في تشكيل الزمالك أمام مباراة المقاولون المقبلة حتى الان.

مران الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب 

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الاثنين المقبل بصورة طبيعية، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق خاض مرانه مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي تحت قيادة يانيك فيريرا وجهازه المعاون.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا 

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موعد مشاركة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في مران الفريق. 

وكان نادي الزمالك أعلن رسميًّا، التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لمدة أربعة مواسم قادمًا من فريق أوليكساندريا الأوكراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد المصدر أن خوان ألفينا بيزيرا ينتظم في مران الزمالك غدا الاثنين استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب. 

 

