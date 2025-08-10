ليفربول يتقدم على كريستال بالاس 2-1 بعد مرور 75 دقيقة

يتقدم فريق ليفربول، على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 2-1، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس الدرع الخيرية.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وكان هوجو إيكتيكي سجل الهدف الأول لـ ليفربول، في شباك نظيره كريستال بالاس بالدقيقة 4 من تصويبة زاحفة بقدمه اليمنى.

ثم سجل فيليب ماتيتا هدف التعادل لـ كريستال بالاس بالدقيقة 17 من ركلة جزاء.

وعاد ليفربول وتقدم مجددا عن طريق جيريمي فريمبونج في الدقيقة 20.

هدفا ليفربول سجلهما هوجو إيكتيكي وجيريمي فريمبونج اللذان يخوضان أول مباراة رسمية مع الريدز بعدما انضما إلى الفريق في الميركاتو الصيف الجاري.

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

تشكيل كريستال بالاس ضد ليفربول

حراسة المرمى: هندرسون.

الدفاع: ريتشاردز- لاكروكس- جويهي.

الوسط: ميتشيل- مونيوز- كمادا- وارتون.

الهجوم: إيزي- إسماعيلا سار- ماتيتا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: بينتيز- ليرما- كلاين- هيوز- إيسي- إدوارد- سوسا- كاردينز.

كأس الدرع الخيرية

وتقام بطولة كأس الدرع الخيرية بين ليفربول، بصفته بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحصد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي 2024/25، في بداية عهد المدرب آرني سلوت، في حين أن كريستال بالاس حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز في نهائي البطولة على مانشستر سيتي، بهدف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية



تذاع مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم في كأس الدرع الخيرية عبر قناة beIN SPORTS 1.

