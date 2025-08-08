الجمعة 08 أغسطس 2025
سلوت يكشف سبب التعاقد مع فريمبونج وعلاقته بمحمد صلاح

سلوت ومحمد صلاح
علق الهولندي أرني سلوت، المدير الفني بنادي ليفربول، على مواجهة فريقه الريدز أمام نظيره كريستال بالاس، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدرع الخيرية.

وقال أرني سلوت، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء المرتقب: "وفاة جوتا هذه المأساة أثرت فينا جميعًا، لكنها أثرت على عائلته وأصدقائه بدرجة أكبر بكثير، كانت التحيات المؤثرة رائعة، وكانت تجربة عاطفية للغاية".

وعن رحيل نونيز واستبداله بإيزاك، قال سلوت: "كل مدرب يقول إننا لا نتحدث عن لاعبين ليسوا من فريقك، يمكنني التحدث عن هوجو الذي قدم أداءً جيدًا مؤخرًا. هناك كل الأسباب التي تجعلنا نشعر بالسعادة مع الفريق".

وأكمل: "قد يرحل داروين في هذه اللحظة، لكن الأمور لم يتم توقيعها بعد. نحن بحاجة إلى الانتظار قبل أن يتم ذلك بالكامل".

وأوضح: "يعاني جو جوميز من إصابة طفيفة ولكنه سيعود إلى الفريق قريبًا، لدينا العديد من اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في هذا المركز".

وتطرق للحديث عن مباراة الدرع الخيرية، قائلا: "إذا كان بإمكانك أن تبدأ الموسم بفرصة الفوز بشيء ما، فعادة ما تحتاج إلى لعب العديد من المباريات للوصول إلى هذا الهدف، لسوء الحظ سنواجه كريستال بالاس الذي وجدنا صعوبة كبيرة في الفوز عليه".

وعن اللعب في ويمبلي، قال: "الطريقة التي لعب بها نيوكاسل في النهائي قد تكون مشابهة للطريقة التي سيلعب بها كريستال بالاس، بالاس يشكل تهديدًا في الكرات الثابتة".

هل يتعاقد ليفربول مع مهاجمين؟ قال مدرب الريدز: "أنا سعيد بالتشكيلة التي نمتلكها، لكن كنادٍ نحن دائمًا نراقب السوق، وقد يكون ذلك في خط الوسط أو في الخط الخلفي".

وتابع: "لقد جلبنا فريمبونج لأنه يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيمن والجناح الأيمن، لقد فكرنا في حقيقة أننا سنفتقد صلاح في 6 مباريات في الدوري، وهو عدد كبير جدًا عندما تفكر في مدى أدائه الجيد في الموسم الماضي".

وأتم أرني سلوت، تصريحاته قائلًا: "غادر بعض اللاعبين، وانضم آخرون، بعضهم يتمتع بصفات جديدة، عليهم أن يتأقلموا معنا، لكن نحن أيضًا بحاجة للتأقلم معهم، عملنا لمدة أربعة أسابيع، وهذا من الأشياء الإيجابية في عدم وجود بطولة صيفية".

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدرع الخيرية.

