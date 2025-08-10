الأحد 10 أغسطس 2025
شباب ميت غراب يتوج بطلا للدوري الممتاز للميني فوتبول للعام الثاني على التوالي

تسلم لاعبو مركز شباب ميت غراب التابع لإدارة شباب السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، درع بطولة الدوري الممتاز للميني فوتبول، للعام الثانى على التوالى"موسم 2024 - 2025"، وذلك عقب تتويج الفريق بشكل رسمي بلقب المسابقة من الدكتور أحمد سمير مؤسس ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم "للميني فوتبول ".

جاء ذلك تحت إشراف جاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، وام محمد عوض رئيس قسم الشباب بالإدارة، واحمد ماهر رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت غراب، ومحمود الهمشري المدير التنفيذي بمركز شباب ميت غراب.

فوز مركز شباب ميت غراب بلقب الدوري الممتاز للميني فوتبول للعام الثاني على التوالي

نجح فريق مركز شباب ميت غراب بالسنبلاوين فى التتويج بلقب الدورى الدوري الممتاز للميني فوتبول للموسم الثانى على التوالى، لتكون المرة الثانية فى تاريخه الذى يستطيع التتويج باللقب لعامين متتالين، وتم تسليم درع الدوري الممتاز للعام الثانى على التوالي بعد أن فاز فى المباراتين الأخيرتين ضمن اربع مجموعات،كل مجموعة تضم 6 فرق، ومجموعة تضم 7 فرق، استطاع الفريق أن يحقق هذا الإنجاز بقيادة المدير الفني الكابتن شريف محسن كابتن منتخب مصر السابق في كرة الصالات.

حرص لاعبو مركز شباب ميت غراب بالسنبلاوين على الاحتفال ببطولة "2025" الدورى المصرى الممتاز، معبرين عن سعادتهم بتتويج النادى بالدرع للعام الثانى على التوالى"2024 "فى تاريخه  وسط أجواء رائعة، في وتواجد الآلاف من الجماهير وعمت الفرحة بين الجميع الذين هتفوا لفريق مركز الشباب صاحب اللقب للموسم الثاني على التوالي.

وهنأت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، فريق مركز شباب ميت غراب، بالتتويج بلقب بطولة الدورى الممتاز للميني فوتبول للعام التالي علي التوالي موسم" 2024-2025"  لكرة القدم للميني فوتبول، والجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة، مشيرة إلى أن الفريق قدم موسم استثنائي قوى خلال النسخة الحالية من الدورى الممتاز للميني فوتبول، ونجح في حسم اللقب رسميًا.

واكدت  إن فريق مركز شباب ميت غراب بالسنبلاوين بذل مجهودا كبيرا وتم تتويجه بالبطولة بعد الفوز في النهائى وسط روح رياضية غير مسبوقة، مشيرًة إلى مساندة ودعم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مثمنًة الجهد والتمثيل المشرف للفريق والجهاز الفني خلال أدوار البطولة حتى الفوز بدرع الدوري الممتاز للميني فوتبول.

يأتي فوز مركز شباب ميت غراب بلقب الدوري الممتاز للميني فوتبول للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، وجاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين.

