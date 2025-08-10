خبير قانوني يكشف مفاجأة بشأن هدايا التيك توكرز

كشف المحامي كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، عن أبعاد قانونية خطيرة لظاهرة "البلوجرز" و"التيك توكرز"، مؤكدًا أن القضية لا تقتصر على تقديم محتوى هابط، بل تتجاوز ذلك لتكون واجهة لعصابات دولية لغسيل الأموال.

المحتوى الخادش للحياء في القانون

أوضح أبو اليزيد، أن أي محتوى يتضمن إيحاءات جنسية أو تحريضًا على الفسق والفجور، مثل الرقص أو ارتداء ملابس غير لائقة، يُعد خادشًا للحياء ويخضع للمساءلة القانونية. كما أشار إلى أن أي مواطن يملك الحق في الإبلاغ عن هذه المحتويات للنائب العام أو عبر الشرطة ومباحث الإنترنت، ليتم فحصها من قبل وزارة الداخلية.

الهدايا الوهمية وغسيل الأموال

وفي مفاجأة، كشف أبو اليزيد، خلال لقائه ببرنامج “هام مع ريهام” الذي تعده ريهام الصيرفي، المذاع على قناة “المحور” أن الهدايا التي يتلقاها صناع المحتوى على البث المباشر في تيك توك ليست حقيقية، بل يتم تمريرها عبر حسابات وهمية تديرها عصابات لغسيل الأموال، حيث تُستخدم هذه الأموال لاحقًا في شراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدرها غير المشروع.

دور الأجهزة الرقابية

وأشار بجهود وزارة الداخلية، ووحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي، التي نجحت في تتبع هذه الشبكات وضبط العديد من المتورطين، ما أدى لانخفاض المحتوى الهابط وهروب بعض البلوجرز خوفًا من المساءلة، مؤكدًا من الناحية القانونية صعوبة حظر تيك توك ولكن القانون يجرم المحتوى المسيء بالذكاء الاصطناعي

التتبع وضبط المتهمين

أكد أبو اليزيد أن القبض على المتهمين داخل مصر يتم بسهولة عبر التتبع الإلكتروني الدقيق، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متورطين في أقل من 48 ساعة بفضل وحدات الرصد المتخصصة.

محتوى الذكاء الاصطناعي

أوضح أن القانون يجرم المحتوى المسيء المصنوع بالذكاء الاصطناعي، ويحاسب صاحب الحساب حتى لو استُخدمت بطاقات هوية مزورة أو خطوط هاتف بأسماء وهمية.

استغلال الأطفال جريمة دولية

وشدد على أن استغلال الأطفال في المحتوى الإلكتروني يُعد "اتجارًا بالبشر" وفق القوانين الدولية والعربية، ويشمل الأذى النفسي والبدني والجنسي.

لماذا يصعب حظر تيك توك؟

وأشار إلى أن حظر التطبيق كليًا أمر صعب، لكونه متاحًا عبر شبكات متعددة، ويمكن الوصول إليه باستخدام برامج تغيير الموقع (VPN)، لافتًا إلى أن التطبيق ليس كله سلبي، إذ يستخدمه البعض في التسويق والتجارة الإلكترونية.

