حملات موسعة بأحياء الإسكندرية للقضاء على البناء المخالف

شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد، حملات موسعة للقضاء على البناء المخالف.

يأتى ذلك بناء على التوجيهات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لإعادة الإنضباط للشارع، والتصدي للأعمال المخالفة منذ المهد وفرض القانون، وتعليمات وكيل أول الوزارة حاتم زين العابدين رئيس حي وسط،وبمشاركة المهندسة السكرتير العام للحي رئيس لجنة الإزالة.

حيث نجح تنفيذى الحى فى إيقاف أعمال بناء مخالف بسطح العقار الكائن بـ 41 شارع عبد الحميد بدوي باب شرقي، بالاضافة إلي تسليم الاعمال المخالفة لمقاول الإزالة التابع للحي.

حيث تم الدفع بحملة مكبرة بناء على الإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة ,بوجود اعمال بناء مخالف بالعقار المذكور، وذلك بمشاركة إدارات: المتابعة,المباني والمشروعات والأزمات.

وتم خلال الحملة الأعمال الآتية: إيقاف أعمال البناء المخالف بسطح العقار وتسليم مقاول الإزالة لإزالة الأعمال المخالفة.



هذا وقد تم الإحالة إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وتهيب رئاسة حي وسط بالمواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة لأعمال البناء،مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانياتها في خدمة المواطن.

