كهرباء الإسماعيلية يسقط أمام الجونة بهدف في ظهوره الأول بالدوري الممتاز (صور)

الدوري المصري، خسر فريق كهرباء الإسماعيلية أمام نظيره الجونة، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، بالجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز.

وتعد تلك المباراة هي الظهور الأول لفريق كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري الممتاز عبر تاريخه.

وسجل هدف الفوز لصالح فريق الجونة اللاعب صابر الشيمي في الدقيقة 79.

تشكيل الجونة أمام كهرباء الإسماعيلية

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: خالد صديق – صابر الشيمي – أحمد عبد الرسول – عبد الله السعيد

الوسط: نور السيد – بلال السيد – حفيظ إبراهيم

الهجوم: أحمد جمال – محمد النحاس – صامويل أوجو

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام الجونة

وكان نادي كهرباء الإسماعيلية قد اتفق مع رضا شحاتة على تولي منصب المدير الفني للفريق، قبل أن يعتمد النادي التشكيل الكامل للجهاز المعاون له.



الجهاز الفنى لفريق كهرباء الإسماعيلية

أبوالمجد مصطفى "مدرب عام"

محمد ممدوح "مدرب مساعد"

وسام إسماعيل "مدرب حراس"

عبد الرحمن عبد العزيز "معد بدني"

زياد فيصل "معد بدنى"

الجهاز الإداري

سامح قناوى "مديرًا إداريًا"

أحمد الصغير "مديرًا لشؤون اللاعبين"

إيهاب أمين "إداريا"

الجهاز الطبي..

حسام فكرى "أخصائي تأهيل"

محمد عاطف "أخصائي تأهيل"

