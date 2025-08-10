الأحد 10 أغسطس 2025
تعليم الإسكندرية تناقش إجراءات تنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال

عقد  الدكتور عربى أبو زيد  مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اجتماعا موسعا مع الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام ودعاء رمضان مدير المدارس الرسمية لغات بالمديرية ومسئولي الرسمي لغات بالإدارات التعليمية التسع لإنهاء الإعداد لتنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات.

مجلس نقابة الصحفيين يثمن دعوة السيسي لدعم تداول المعلومات وتطوير الصحافة

رئيس الوطنية للصحافة: 2100 جنيه زيادة في دخل الصحفيين بالصحف القومية خلال 2025

 

وذلك لاستيعاب جميع المتقدمين خمس سنوات فأكثر حتى يتسنى فتح موقع المديرية للمرحلة الثانية الأحد القادم.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاهتمام بمرحلة رياض الأطفال.

وشدّد مدير المديرية على ضرورة وسرعة توفير قاعات رياض أطفال وإنهاء تجهيزاتها بكامل اللوازم لاستقبال الطلاب مطلع العام الدراسي المقبل بعدد من المدارس ببعض الإدارات التعليمية.

علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

