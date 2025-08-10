تعليم الإسكندرية تناقش إجراءات تنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال

عقد الدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اجتماعا موسعا مع الدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام ودعاء رمضان مدير المدارس الرسمية لغات بالمديرية ومسئولي الرسمي لغات بالإدارات التعليمية التسع لإنهاء الإعداد لتنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات.

وذلك لاستيعاب جميع المتقدمين خمس سنوات فأكثر حتى يتسنى فتح موقع المديرية للمرحلة الثانية الأحد القادم.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاهتمام بمرحلة رياض الأطفال.

وشدّد مدير المديرية على ضرورة وسرعة توفير قاعات رياض أطفال وإنهاء تجهيزاتها بكامل اللوازم لاستقبال الطلاب مطلع العام الدراسي المقبل بعدد من المدارس ببعض الإدارات التعليمية.

