سيدات الأهلي يدخلن معسكرا مغلقًا لمدة أسبوع بالعاصمة الإدارية

يدخل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي اليوم في معسكر مغلق في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025/2026.

ويستمر المعسكر لمدة أسبوع، ضمن خطة الإعداد التي وضعها الفرنسي دميتري لوبوف، المدير الفني، بهدف تنفيذ برنامج فني وبدني متكامل، وشرح أسلوب اللعب والجوانب التكتيكية للاعبات، وصولًا إلى أعلى درجات الجاهزية الممكنة للفريق.

ويستعد الأهلي لقص شريط مبارياته في الموسم المحلي الجديد بمواجهة مضيفه الطيران، يوم الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، في افتتاح منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان مدير شؤون اللاعبين، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.