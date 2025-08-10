الأحد 10 أغسطس 2025
رياضة

علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن علاء عبد العال مدرب فريق غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره البنك الأهلي في المباراة المقرر ان تجمع بينهم اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 يلتقي فريقا البنك الأهلى وغزل المحلة في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز "دورى nile" لموسم 2025/ 2026.

تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي

مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة 

 

وتعاقد البنك الأهلي مع 11 صفقة صيفية خلال موسم الانتقالات، لدعم الفريق في دوري 2025-2026، وجاءت كالتالي: 

سيد نيمار، داو سيريل، مصطفى شلبي قادمًا من الزمالك لمدة 3 مواسم، مصطفى الزناري قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاثة مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.

بينما رحل عن البنك الأهلي كل من: محمد أبو جبل، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، محمد جريندو، وسيرج أكا، بعد انتهاء عقودهم، بالإضافة إلى أحمد ربيع الذي انضم إلى نادي الزمالك

الدوري الممتاز 

يذكر أن النسخة الحالية للدوري المصري تقام بنظام جديد بمشاركة 21 فريقا بدلا من 18 فريقا، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

