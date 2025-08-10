تفاصيل القبض على شخص متهم في 5 قضايا ابتزاز شخصيات عامة

نجح رجال مباحث تنفيذ الأحكام بأمن الدقهلية في إلقاء القبض على شخص ،لمواصلته ابتزاز رجال الأعمال والشخصيات العامة، والصادر ضده أحكام في 5 قضايا بالحبس 3 سنوات.

حيث تمكن ضباط وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية من ضبط شخص وذلك بعد قيامه باستغلال صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتشهير برجال الأعمال والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب.

وتمكنت قوة بقيادة العقيد محمد مطر، رئيس قسم تنفيذ الأحكام من ضبط المتهم، والصادر بحقه عددا من الأحكام القضائية النهائية بابتزاز رجال أعمال وشخصيات عامة ومحامين.

ومن المقرر أن ينفذ المتهم عقوبة الحبس في الخمس قضايا الصادرة ضده بأحكام نهائية.

