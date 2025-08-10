الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدافع الهلال السعودي على رادار قطبي جدة خلال الانتقالات الصيفية الجارية

علي البليهي، فيتو
علي البليهي، فيتو

بات علي البليهي، مدافع فريق الهلال السعودي، مرشحا للرحيل عن فريقه هذا الصيف، وخطف أنظار بعض الأندية الباحثة عن تدعيمات دفاعية قبل بداية الموسم الجديد.

علي البليهي خارج حسابات إنزاجي 

ويترقب علي البليهي حسم مصيره من قائمة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، والذي لا يبدو عازما على الاعتماد عليه بشكل أساسي في الموسم المُقبل.

الأهلي والاتحاد يترقبان موقف البليهي

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن ناديي الاتحاد والأهلي يراقبان موقف البليهي، حيث يسعى عملاقا جدة للتعاقد مع اللاعب المخضرم لدعم الدفاع.

الصحيفة أكدت أن هناك استفسارات من جانب الأهلي والاتحاد سعيًا للتعاقد مع علي البليهي سواء بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي.

أرقام علي البليهي مع الهلال السعودي 

ولعب البليهي صاحب الـ 35 عامًا، أغلب مسيرته الاحترافية بقميص الهلال، بينما لعب أيضا ضمن صفوف الفتح.

ومع الهلال شارك البليهي في 256 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا كما صنع هدفين على مستوى جميع المسابقات، متوجًا بأكثر من 10 ألقاب محلية وقارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علي البليهي البليهي الهلال السعودي الهلال انزاجي

مواد متعلقة

يوسف أوبابا يقود إنبي في مواجهة فاركو بالدوري

موعد مباراة الهلال السعودي ضد آراو السويسري والقناة الناقلة

نجم الهلال السعودي يقترب من الدوري الفرنسي

القحطاني يلتحق بمعسكر الهلال السعودي في ألمانيا

الأكثر قراءة

شبكة فساد تهز قطاع البترول، سقوط رئيس شركة غاز يكشف تعيين زوجة مسئول لسنوات دون حضور

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

شاهد، ركلة جزاء محمد صلاح الضائعة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

نادي القضاة يكشف تفاصيل واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل بالنادي

خدمات

المزيد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads