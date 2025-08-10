مدافع الهلال السعودي على رادار قطبي جدة خلال الانتقالات الصيفية الجارية

بات علي البليهي، مدافع فريق الهلال السعودي، مرشحا للرحيل عن فريقه هذا الصيف، وخطف أنظار بعض الأندية الباحثة عن تدعيمات دفاعية قبل بداية الموسم الجديد.

علي البليهي خارج حسابات إنزاجي

ويترقب علي البليهي حسم مصيره من قائمة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، والذي لا يبدو عازما على الاعتماد عليه بشكل أساسي في الموسم المُقبل.

الأهلي والاتحاد يترقبان موقف البليهي

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن ناديي الاتحاد والأهلي يراقبان موقف البليهي، حيث يسعى عملاقا جدة للتعاقد مع اللاعب المخضرم لدعم الدفاع.

الصحيفة أكدت أن هناك استفسارات من جانب الأهلي والاتحاد سعيًا للتعاقد مع علي البليهي سواء بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي.

أرقام علي البليهي مع الهلال السعودي

ولعب البليهي صاحب الـ 35 عامًا، أغلب مسيرته الاحترافية بقميص الهلال، بينما لعب أيضا ضمن صفوف الفتح.

ومع الهلال شارك البليهي في 256 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا كما صنع هدفين على مستوى جميع المسابقات، متوجًا بأكثر من 10 ألقاب محلية وقارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.