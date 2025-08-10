إصابة طالب علي يد شخص أثناء تدخله لفض مشاجرة بالدقهلية

أصيب طالب بجروح قطعية متفرقة بالجسم، وذلك بعد اعتداء آخر عليه بسلاح أبيض، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين آخرين، بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، في محافظة الدقهلية، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة طالب بجروح أثناء تدخله لفض مشاجرة

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة دكرنس من المستشفى، بوصول شخص يدعى محمد عبد الرشيد عبد الرشيد، 17 سنة، طالب، مقيم بقرية ديمشلت دائرة المركز، مصابًا بجرح قطعي بكوع اليد اليسرى، وجرح قطعي بالركبة اليسرى، وجرح قطعي بفروة الرأس، وجرح قطعي بإصبعين، والحالة العامة مستقرة.

أصيب بطعنات بسلاح أبيض

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم شخص يدعى أحمد أ، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض أثناء تدخله لإنهاء مشاجرة بين آخرين.

وجرى عمل الإسعافات اللازمة للمصاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

