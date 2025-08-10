الضرائب تكشف آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور

أعلن رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب، أن الثلاثاء 12 أغسطس 2025 هو الموعد النهائي لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور، وذلك وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي أتاح للشركات والمنشآت التي يعمل بها موظفون بعقود دائمة أو مؤقتة تقديم تسويات عن الفترة من 2020 حتى 2023، لتجنب الغرامات المقررة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

تيسيرات ضريبية وإعفاء من الغرامات

أوضح رجب محروس، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن بعض الممولين لم يتمكنوا من تقديم التسويات في موعدها أو ارتكبوا أخطاء مادية نتيجة السهو أو سوء التطبيق، ما دفع المشرع إلى منح فرصة أخيرة تتضمن إعفاء المستفيدين من مقابل التأخير والغرامات، بشرط الالتزام بتقديم التسويات قبل انتهاء المهلة المحددة.

العقوبات عند التأخير

وأكد مستشار مصلحة الضرائب أن التأخر في تقديم التسويات السنوية يترتب عليه مقابل تأخير يُحسب بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في أول يناير مضافًا إليه 2%، حيث بلغ في 2024 نسبة 29.75%، غرامات مالية تبدأ من 3,000 إلى 50,000 جنيه عند التأخير حتى 60 يومًا، وترتفع من 5,000 إلى 200,000 جنيه إذا تجاوز التأخير 120 يومًا، وفقًا للمادة 110 من القانون.

التحول الرقمي منذ 2017

وأشار محروس إلى أن مصلحة الضرائب تمضي بثبات نحو التحول الرقمي منذ عام 2017، وتشمل المنظومة المميكنة عمليات التسجيل، وتقديم الإقرارات، والمراجعة، وإخطار الممولين بنماذج الفحص، وإتاحة الطعن عليها، وحسم النزاعات عبر اللجان أو المحاكم.

توحيد معايير احتساب الضريبة

وفيما يخص ضريبة المرتبات، أوضح أن الدولة اعتمدت أسسًا ومعايير موحدة للاحتساب على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، بما يحقق العدالة الضريبية والالتزام بالقوانين.

