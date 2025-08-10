دول أوروبية ترفض قرار إسرائيل بعمليات عسكرية واسعة في غزة

رفض وزراء خارجية أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، بشدة اليوم قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية الذي صدر في 8 أغسطس بشن عملية عسكرية إضافية واسعة في غزة. إذ إنها ستفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وتعرِّض حياة الرهائن للخطر، وتزيد خطر النزوح الجماعي للمدنيين.

وأشار بيان لهم اليوم أن الخطط التي أعلنت عنها حكومة إسرائيل تخاطر بانتهاك القانون الدولي الإنساني. وأن أي محاولات لضم الأراضي أو التوسع الاستيطاني تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وقال وزراء خارجية تلك الدول في بيانهم: “إننا نحث الأطراف والمجتمع الدولي على بذل كل الجهود لوضع نهاية لهذا الصراع الفظيع الآن، من خلال وقف إطلاق النار فورا وبشكل دائم لتمكين توفير مساعدات إنسانية فورية بكميات ضخمة وبلا عراقيل، حيث تتكشف أبعاد أسوأ سيناريوهات المجاعة في غزة. ويجب أن تُفرج حماس عن كل الرهائن بلا مزيد من التأخير أو فرض شروط مسبقة، وأن تضمن معاملتهم بإنسانية وعدم تعرضهم للقسوة والإهانة”.

الوضع الإنساني في غزة كارثي

وأضافوا: "يظل الوضع الإنساني في غزة كارثيا. ونحن نطلب من حكومة إسرائيل إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظامها الذي أقرته مؤخرا لتسجيل المنظمات الإنسانية الدولية، لضمان أن يستمر هؤلاء الفاعلين الحيويين الذين يقدمون المعونات الإنسانية في أداء عملهم الضروري مجددا، تماشيا مع المبادئ الإنسانية، للوصول إلى المدنيين المحتاجين للمساعدات في غزة. وسيُعتبر استبعادهم إشارة سافرة."

وأكدوا: "نحن متحدون في التزامنا بتطبيق حل الدولتين القائم على التفاوض، باعتباره السبيل الوحيد لضمان أن يتمكن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين من أن يعيشوا جنبا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة. والوصول إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين القائم على التفاوض يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل، واستبعادها التام من أي شكل من أشكال الحكم في قطاع غزة، الذي يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية دور محوري فيه".

