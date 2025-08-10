الأحد 10 أغسطس 2025
خارج الحدود

المتطرف بن غفير: نريد السيطرة الكاملة على غزة وتشجيع التهجير والاستيطان

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، أن خطة السيطرة على ‎قطاع غزة لن تعرض جنود الاحتلال للخطر، ويمكن لتل أبيب تحقيق انتصار حاسم، وذلك وفق تعبيره.

وتابع بن غفير: نريد السيطرة الكاملة على قطاع ‎غزة وتشجيع التهجير والاستيطان.

نتنياهو يزعم إقامة حكم مدني سلمي بغزة 

ويوم الجمعة، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلًا: لن نحتل غزة بل ذاهبون لتحريرها من حماس.

وتابع نتنياهو: غزة ستكون منزوعة السلاح، وسيقام حكم مدني سلمي لا يتبع للسلطة ولا حماس ولا أي منظمة إرهابية أخرى، على حد قوله.

وادعى نتنياهو إقامة حكم مدني سلمي بغزة سيساعد في تحرير رهائننا وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل.

قرار الكابينيت الإسرائيلي احتلال قطاع غزة

وسبق وعلقت حركة حماس الجمعة على قرار الكابينيت الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، معتبرة أنه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويؤكد أن بنيامين نتنياهو وحكومته لا يكترثون بمصير أسراهم.

وقالت حركة حماس في بيان:

-إقرار (الكابينيت) الإسرائيلي خططًا لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها؛ جريمة حرب جديدة يعتزم جيش الاحتلال ارتكابها بحق المدينة وقرابة المليون من سكانها.

-نؤكد أن ما أقرّه المجلس الوزاري الإسرائيلي من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها؛ يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، تُخَطِّط حكومة الاحتلال الفاشي لتنفيذها، في استمرارٍ لسياسة الإبادة والتهجير القسري، والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني.

-إن تلاعُب الاحتلال بالألفاظ واستبداله مصطلح “احتلال” بـ”سيطرة”، ليس سوى التفاف مفضوح للهروب من مسؤوليته القانونية عن تبعات جريمته الوحشية ضد المدنيين، ويمثل في ذات الوقت اعترافًا ضمنيًا بأن مخططه يمثل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف، وتهديدًا مباشرًا لحياة نحو مليون فلسطيني في المدينة.

-إن قرار احتلال غزة يؤكد أن المجرم نتنياهو وحكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، مما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة.

