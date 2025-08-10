الأحد 10 أغسطس 2025
نتنياهو يزعم: فترة عملية السيطرة على غزة ستكون سريعة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد أن  فترة عملية السيطرة على غزة ستكون سريعة

نتنياهو: فترة عملية السيطرة على غزة ستكون سريعة

وادعى نتنياهو بأنه يفترض أن تكون العملية العسكرية في غزة قصيرة لإنهاء الحرب ووجهنا الجيش لإدخال المزيد من الصحفيين الأجانب إلى غزة

دول أوروبية ترفض قرار إسرائيل بعمليات عسكرية واسعة في غزة

وتابع:  أتوقع الانتهاء من خطة الهجوم الجديدة على غزة "سريعا إلى حد ما"، زاعما:  لا يمكننا استعادة المحتجزين إذا لم نتحرك ونتجه نحو تحريرهم

وواصل نتنياهو ادعاءاته:  نبحث طرقا إبداعية لتحرير المحتجزين بينما نضيق الخناق على حماس

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على خطة احتلال غزة والسيطرة الكاملة على القطاع.

