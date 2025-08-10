نتنياهو يزعم: فترة عملية السيطرة على غزة ستكون سريعة

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد أن فترة عملية السيطرة على غزة ستكون سريعة

نتنياهو: فترة عملية السيطرة على غزة ستكون سريعة

وادعى نتنياهو بأنه يفترض أن تكون العملية العسكرية في غزة قصيرة لإنهاء الحرب ووجهنا الجيش لإدخال المزيد من الصحفيين الأجانب إلى غزة

وتابع: أتوقع الانتهاء من خطة الهجوم الجديدة على غزة "سريعا إلى حد ما"، زاعما: لا يمكننا استعادة المحتجزين إذا لم نتحرك ونتجه نحو تحريرهم

وواصل نتنياهو ادعاءاته: نبحث طرقا إبداعية لتحرير المحتجزين بينما نضيق الخناق على حماس

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على خطة احتلال غزة والسيطرة الكاملة على القطاع.

