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5 معامل حاسب آلي بجامعة الفيوم تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق

معمل حاسب الي يستقبل
معمل حاسب الي يستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة  فتحت، اليوم الثلاثاء،  معامل التنسيق الإلكتروني لاستقبال طلاب الثانوية العامة، لحرص الجامعة على تقديم خدمات متميزة لأبناء محافظة الفيوم.

5 معامل بجامعة الفيوم تستقبل طلاب الثانوية العامة

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شريف العطار، أن الجامعة جهّزت خمسة معامل إلكترونية موزَّعة على كليات " الزراعة، العلوم، السياحة والفنادق، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة"، وجميعها مزوّدة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي المتصلة بالإنترنت وتعمل بكفاءة عالية لاستيعاب الطلاب، وتفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، يوميا حتي انتهاء المرحلة الأولي

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وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة وفرت فرقًا فنية وإدارية لتقديم الدعم الكامل للطلاب، لمساعدتهم في إدخال البيانات بدقة وتوجيههم نحو اختيار الرغبات، كما حرصت الجامعة على توفير بيئة آمنة ومنظَّمة وتخصيص أماكن للانتظار لضمان راحة الطلاب خلال فترة التسجيل.

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