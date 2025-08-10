الأحد 10 أغسطس 2025
برنامج تدريبي متخصص للعاملين بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

انطلقت فعاليات برنامج تدريبي متكامل للعاملين والكيميائيين بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أكتوبر الجديدة في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2050، وتفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ترشيد إدارة الأصول وتعزيز كفاءة المرافق العامة.

يأتي هذا البرنامج ضمن الخطة التنفيذية لوحدة تطوير 2050 الهادفة إلى رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتطوير منظومة الحوكمة والإدارة الرشيدة لأصول الهيئة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وضمان استدامة تقديم خدمات المرافق الحيوية بأعلى مستويات الجودة والسلامة.
ويُنظم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة هذه السلسلة التدريبية خلال شهر أغسطس الجاري،  بالتنسيق ممثلي الوحدة الدكتورة امانى ممدوح،  الاستاذ سامح فهمى وبالتعاون مع عدد من الخبراء والمتخصصين، وبمشاركة ممثلين عن أربع مدن:
6 أكتوبر، الشيخ زايد، أكتوبر الجديدة، وبني سويف، حيث يركز البرنامج على تعزيز الجاهزية الفنية والتشغيلية لمجابهة الأزمات والطوارئ في مرافق المياه والصرف.

وقد انطلقت المحاضرات التدريبية اليوم الأحد بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بمحاضرة بعنوان: طرق الجودة وتأكيدها بمعامل مياه الشرب والصرف  ومن المقرر أن تُعقد المحاضرة الثانية يوم الاثنين الموافق ١١ أغسطس تحت عنوان: التحاليل الفيزيائيه والكيميائيه لمنظومة مياة الشرب، والمحاضرة الثالثه يوم الثلاثاء الموافق ١٢اغسطس بعنوان التحاليل البكتريولوجيه والعد الطحلبي لمنظومة مياه الشرب. 

ويُختتم البرنامج يوم الخميس ١٤  أغسطس بمحاضرة تحت عنوان: تصميم محطات المعالجه والخطوط الناقله.


وأكد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن هذه الورش تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق التنمية المنشودة  طبقا لرؤية مصر 2050.

