تفاصيل مشروعات المياه والصرف بتوسعات العبور الجديدة

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن سير العمل بمشروعات الخطوط الرئيسية للمياه والصرف الصحي لخدمة مناطق الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، والتي تشمل مناطق الأمل، الطلائع، والقادسية.

وتفقد الخطوط الرئيسية لتغذية هذه المناطق بالمياه، الجاري تنفيذها من رافع مياه العبور الجديدة بمحطة مياه العاشر من رمضان، بأقطار 1200 مم و1000 مم، وبمسار يبلغ طوله حوالي 18 كم، وتابع الأعمال الجارية ميدانيًا وحرص على التأكد من التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية المعتمدة.

وكشف عن الأعمال الجارية لتنفيذ خطوط الصرف الصحي، والتي تضم خطين رئيسيين بقطر 700 مم لكلٍ منهما، بالإضافة إلي خط انحدار قطر 1200 مم يمتدان لمسافة حوالي 15 كم، حيث تم التأكد من جودة التنفيذ ومطابقته للمواصفات الفنية.

وتفقد كذلك خط المياه المغذي لمنطقة الطلائع، الجاري تنفيذه بقطر 900 مم وطول نحو 5 كم، وذلك في إطار استكمال مشروعات البنية التحتية لتأمين خدمات المياه للمناطق الجديدة. وفي ختام الجولة، شدد رئيس الجهاز على أهمية استمرار العمل بوتيرة متسارعة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، لضمان الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المرافق الأساسية للمناطق الجاري تنميتها بمدينة العبور الجديدة.

