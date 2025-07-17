الخميس 17 يوليو 2025
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صحة ومرأة

3 نصائح لحماية طفلك من نزيف الأنف في الصيف

نزيف الأنف
نزيف الأنف

نزيف الأنف عند الأطفال من الأعراض المفاجئة والأكثر شيوعًا بين الصغار خاصة في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات حرارة الطقس.

ونزيف الأنف عند الأطفال له أسباب عديدة ولكن أبرزها وأكثرها انتشارًا هي ضعف الشعيرات الدموية لدى الطفل ما يجعلها تنفجر سريعا وبالتالي يحدث نزيف.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة: إن حدوث نزيف الأنف المتكرر عند الأطفال، وظهور الكدمات بسهولة لديه عند الصدمات دليل على إصابته يضعف الشعيرات الدموية التي تجعل الطفل ينزف بسهولة خاصة مع ارتفاع حرارة الطقس والجفاف.

أعراض ضعف الشعيرات الدموية عند الأطفال 

وأضاف عبد الحميد، أن هناك علامات تؤكد أن الطفل يعانى من ضعف الشعيرات الدموية، منها:-

3 نصائح تحمي طفلك من نزيف الأنف 

وتابع، أنه رغم أن ما ذكرناه قد تظنه بعض الأمهات أنه أمر خطير ولكن فى الحقيقة أمر بسيط وعلاجه سريع وبسيط وفعال لحماية الطفل من النزيف المتكرر، وهناك بعض النصائح التى تقوي الشعيرات الدموية عند الأطفال وتمنع نزيف الأنف، منها:-

  • التغذية العلاجية، حيث يجب تناول مصادر فيتامين C مثل الفلفل الألوان، الجوافة، الفراولة، وفيتامين K مثل السبانخ، البروكلي، الكبدة، والحديد مثل اللحوم الحمراء، العدس، البلح.
  • الترطيب الدائم للأنف من خلال بخاخ محلول ملحي للأنف مرتين يوميا، وشرب الماء الوفير، مع استخدام جهاز ترطيب الجو في الصيف أو التكييف.
  • متابعة الطبيب إذا كان النزيف متكرر أو ظهور كدمات بدون سبب.
3 نصائح تحمى طفلك من نزيف الأنف 
3 نصائح تحمي طفلك من نزيف الأنف 

نصائح مهمة تحمي طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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نزيف الأنف نزيف الأنف المتكرر نزيف الانف عند الاطفال 3 نصائح تحمى طفلك من نزيف الأنف صحة الصحة الدكتور تامر عبد الحميد

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