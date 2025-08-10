الأحد 10 أغسطس 2025
9 لاعبين يساهمون في هدف إيكيتيكي الرسمي الأول مع ليفربول

تقدم ليفربول بهدف مبكر على كريستال بالاس، في مباراة الدرع الخيرية الجارية حاليا بين الفريقين بملعب ويمبلي.

إيكيتيكي يحرز أول أهداف بقميص ليفربول 

واحتاج الريدز 4 دقائق فقط لتسجيل الهدف الأول عن طريق الوافد الجديد، الفرنسي هوجو إيكيتيكي.

وتسلم مهاجم ليفربول تمريرة على حافة منطقة الجزاء، من الوافد الجديد أيضا، فلوريان فيرتز، قبل أن يستدير بجسده ويسدد كرة زاحفة على يسار دين هندرسون.

يذكر أن جان ماتيتا تعادل بعدها لكريستال بالاس في الدقيقة 17 لكن جيريمي فريمبونج منح ليفربول التقدم مجددا في الدقيقة 21.

من جانبها، أشارت شبكة "أوبتا" إلى قيام 9 من لاعبي ليفربول بالمشاركة في الهدف عبر نقل الكرة وتمريرها فيما بينهم 22 مرة، قبل وصولها إلى إيكيتيكي ووضعها داخل الشباك.

وكان صاحب الـ23 عاما قد انضم إلى ليفربول هذا الصيف، قادما من آينتراخت فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو.

وينطبق هذا الأمر أيضا على فيرتز، الذي أصبح أغلى صفقة في تاريخ ليفربول، بانتقاله إليه هذا الصيف من باير ليفركوزن نظير 125 مليون يورو.

