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محافظ الغربية: نشكر كل من شارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025

محافظ الغربية، فيتو
محافظ الغربية، فيتو

اختتمت اللواء أشرف الجندى محافظة الغربية مساء اليوم الاثنين فعاليات اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والذي شهد مشاركة واسعة من المواطنين منذ الصباح الباكر وحتى إغلاق اللجان في التاسعة مساءً وسط أجواء تنظيمية وانضباط كامل داخل وحول المقار الانتخابية.

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محافظ الغربية يتفقد لجان طنطا في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ (صور)

وأكد محافظ الغربية أن المشهد الانتخابي الذي شهدته المحافظة اليوم هو ثمرة أسابيع من العمل الميداني والاستعدادات المكثفة والتي شملت جولات تفقدية واسعة له قبل انطلاق الانتخابات في مختلف المراكز والمدن والأحياء لمراجعة جاهزية اللجان الانتخابية وتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة للناخبين فضلًا عن متابعة خطة التأمين والتجهيزات اللوجستية.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه منذ انطلاق التصويت صباح اليوم واصل جولاته الميدانية في عدد من اللجان الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة، من بينها أحياء طنطا وكفر الزيات للوقوف على انتظام العمل داخل اللجان وتوافر كافة الإمكانات إلى جانب المتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

كما نوه اللواء الجندي إلى الجولات التي قام بها كل من الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد في مختلف المراكز والمدن لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من جاهزية اللجان والتواصل المباشر مع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء اللجان للتعامل الفوري مع أي احتياجات.

وأوضح المحافظ أن اللجان البالغ عددها 654 لجنة انتخابية كانت جاهزة بالكامل من حيث الإضاءة ومصادر الطاقة الاحتياطية والمظلات ومناطق الانتظار المجهزة بكراسي لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، فضلًا عن جاهزية أطقم العمل القضائية والإدارية وتوافر فرق الإسعاف والدعم الطبي وتأمين محيط اللجان وتيسير وصول الناخبين بسهولة وأمان.

ووجه محافظ الغربية الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية التربية والتعليم والازهر الشريف وكل الجهات لجهودهم في تجهيز المدارس المخصصة كلجان انتخابية بالمستوى اللائق مؤكّدًا أن العمل سيتواصل بنفس الجدية والانضباط غدًا الثلاثاء في اليوم الثاني والأخير للتصويت لضمان استمرار الأجواء الإيجابية والتنظيم المتميز.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بدعوة المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد إلى التوجه إلى لجانهم غدًا بكثافة قائلًا:مشاركتكم دعم لمسيرة الديمقراطية والتنمية.. والغربية تستحق أن تسطر يومها الثاني من التصويت بنفس الحماس والانتماء الذي شهدناه اليوم.”

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