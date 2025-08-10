رئيس القناة لتوزيع الكهرباء يتفقد مركز تدريب الكوادرالبشرية بالشركة

قام المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والتابعة إداريا لـ محافظة الشرقية وضمن إطارها الجغرافي، بزيارة تفقدية لمركز تدريب الكوادر البشرية بالشركة، حيث تفقد قاعات المحاضرات النظرية والعملية واطلع على المواد العلمية والنظرية التي تدرس بالمركز وتأكد من مواكبتها للتطوير العالمي

كذلك تفقد ميدان الكابلات ولحام علب النهايات وكذلك معمل العدادات والخطوط الهوائية وورشة المحولات والطاقة الشمسية ولوحات التوزيع وكذلك معمل الكمبيوتر والمجهز باحدث الاجهزه والتكنولوجيا العالمية والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات لتقديم دوارات تدريبية لمبادئ التحول الرقمي

تسليح العاملين بالعلم والمعرفة

وذلك في إطار متابعته لتطوير الأداء بكافة قطاعات شركة كهرباء القناة ولما لقطاع التدريب من أهمية كبرى في تسليح العاملين بالعلم والمعرفة وتنمية مهارات العاملين وإعداد كوادر بشرية وفنية وإدارية ومالية على أعلى مستوى من العلم ومواكبة التطور التكنولوجي في العالم

ثم حضر أبو وردة أيضا بعد ذلك جزء من دورات تنمية المهارات لترقي مديري العموم وطالب المتدربين بضرورة الاستفادة القصوى بكل ما يقوم المركز بتدريسه في كافة النواحي وذلك للإعداد المتدرب على تحمل المسئولية وسرعة اتخاذ القرار والعمل الجاد والتسلح باحدث ما توصل إليه العلم كما طالب كلا في مجاله بالحفاظ على الشركة والعمل الجاد لتتبؤ الشركة دائما مكانتها

التوعية للمواطنين بترشيد الاستهلاك

كما طالبهم بضرورة حسن معاملة المواطنين والعمل على إنهاء مصالحهم في وقت وزمن قياسي، كما طالبهم بضرورة العمل كل في قطاعه بضرورة التوعية للمواطنين بترشيد الكهرباء وكذلك مكافحة سرقات التيار وتحصيل أموال الشركة، ثم تفقد بعد ذلك فندق مركز التدريب

والذي أعيد تأهيله على أحدث المواصفات الفندقية وكذلك قاعات الطعام بالفندق وطالب بضرورة توفير كل الدعم للمقيمين في الفندق والحفاظ على المظهر العام للفندق كل الشكر والتقدير والاحترام لكل يد تعمل وتبني في مصر.

