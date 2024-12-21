رئيس شركة كهرباء القناة: ضرورة تنشيط التحصيل ومكافحة سرقة الكهرباء بالشرقية

قال المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، والتى تتبعها محافظة الشرقية فى كلمته للعاملين بالشركة اليوم ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص والوفاء من واقع الانتماء للوطن والشركة للحفاظ على ما وصلت إليه الشركة في كافة القطاعات المختلفة

سرعة التحرك الفورى حال الإخطار بالأعطال

وطالب الجميع بالشركة أن يكون على مستوى المسئولية وطالب بضرورة حسن استقبال المواطنين وإنهاء مصالحهم فورًا كما شدد على ضرورة سرعة التحرك الفوري والسريع في حالة ورود أي إخطار باي عطل

تنشيط التحصيل ومكافحة سرقة التيار

كما طالب رئيس شركة كهرباء القناة بضرورة تنشيط التحصيل وتحصيل مستحقات الشركة وكذلك تنشيط لجان مكافحة سرقات التيار الكهربائي للحفاظ على أموال الشركة

الجميع على قلب رجل واحد

وأوصى الجميع فى كلمته بالوقوف خلف الدولة المصرية ومساندتها بكل قوة وان يكون الجميع على قلب رجل واحد في ظل التحديات التي يشهدها العالم

المستشار عبدالمنعم شاهين

كما تمني رئيس شركة توزيع كهرباء القناة للمستشار عبد المنعم شاهين مدير عام الشئون القانونية بديوان عام الشركة التوفيق والسداد بمناسبة خروجه على المعاش

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