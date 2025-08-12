خبيرة بالشأن الآسيوى: الصين تصف احتلال غزة والتهجير القسرى للفلسطينيين بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولى

كشفت الدكتورة نادية حلمى، الخبيرة فى الشئون السياسية الصينية والآسيوية، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف، الموقف الصينى من سعى إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، قائلة: جاءت متابعة الدوائر السياسية والاستخباراتية والأمنية الصينية لما تمخضت عنه قرارت ومبادئ صاردة عن (المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر) لإنهاء الحرب فى غزة، والتى شملت: نزع سلاح حركة حماس، واستعادة جميع الرهائن سواء كانوا أحياء أو قتلى، وتجريد قطاع غزة من السلاح، والإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على القطاع، فضلًا عن الدعوة لإقامة حكومة مدنية فى غزة لا تخضع لسيطرة حماس ولا للسلطة الفلسطينية.

صدمة كبيرة للجانب الصينى

وأكدت فى تصريح لـ"فيتو": جاءت صدمة كبيرة للجانب الصينى بتصويت الأغلبية الساحقة من (المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر) لصالح هذه الخطة البديلة، معتبرين أنها تحقق أهداف الحرب كاملة بالنسبة للجانب الإسرائيلى، بما يضمن القضاء على حركة حماس وإستعادة الرهائن. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على هذا الاقتراح فى تحدٍ إسرائيلى واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلى الذى حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة.

بكين تنتقد الموقف الأمريكى القائم على إزدواجية المعايير والنفاق السياسى تجاه الفلسطينيين

وواصلت الدكتورة نادية حلمى حديثها قائلة: ومن أجل ذلك، انتقدت بكين الموقف الأمريكى القائم على إزدواجية المعايير والنفاق السياسى تجاه الفلسطينيين بعد موافقة إدارة الرئيس الأمريكى "ترامب" على تلك الخطة الإسرائيلية لضم واحتلال قطاع غزة بالكامل بالقوة إلى الجانب الإسرائيلى. لذا، دعت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الموافق ٨ أغسطس ٢٠٢٥، الجانب الإسرائيلى إلى وقف أعماله الخطرة داخل قطاع غزة فورًا، وذلك عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية الموافقة على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتنياهو" لإحتلال القطاع بالكامل.

الحكومة الصينية توجه الدعوة لحل الدولتين

وتابعت: اعتبرت الحكومة الصينية بأن التهجير القسرى للفلسطينيين الدائم يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى، مع تكرار الدعوات الصينية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق، ولحركة حماس المسلحة إعادة الرهائن. ووجهت الحكومة الصينية الدعوة لحل الدولتين، بإعتباره السبيل الوحيد لضمان سلام دائم وشامل ومستدام، بحيث تتعايش الدولتان الفلسطينية والإسرائيلية جنبًا إلى جنب فى سلام وأمن ضمن حدود معترف بها دوليًا. مع التأكيد الرسمى الصينى على مبدأ "حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين" بحيث تشكل "حكومة توافق وطنى مؤقتة تمارس الإدارة الفعالة فى قطاع غزة والضفة الغربية"، فضلًا عن الأهم بالنسبة للصين فى الدفع بنيل فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة وبدء تنفيذ حل الدولتين.

يجب وقف خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة

وأشارت إلى بيان الخارجية الصينية، بأنه "يجب وقف خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل فورًا"، مع تأكيد كافة مراكز الفكر الصينية المعنية بالشرق الأوسط، فضلًا عن كافة وسائل الإعلام الرسمية الصين والدوائر السياسية والإستخباراتية والأمنية والعسكرية، بأن "مصادقة مجلس الأمن الإسرائيلى المصغر على خطة إحتلال غزة بالكامل يتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية القاضى بضرورة إنهاء إسرائيل إحتلالها فى أقرب وقت ممكن، وتطبيق حل الدولتين المتفق عليه، وحق الفلسطينيين فى تقرير المصير".

