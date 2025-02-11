خبير استراتيجي: فكرة التهجير للفلسطنيين كامنة في العقل اليهودي والمشروع الصهيوني والآن يعاد تدويرها

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ملف التهجير القسرى للفلسطينيين ملف قديم يتم إعادة تجديده كل فترة، موضحا أنه في عام 1953 كانت هناك خطة سيناء التي طرحتها إسرائيل، حيث طرحت عمليات ترحيل للفلسطينيين وفشلت الخطة، وبعد ذلك كان هناك خطة 1956 و1959 و1966، حيث مخططات إسرائيلية يعاد تقديمها تمثلت في تبادل أراضي أو تقسيم أراضي أو طرد السكان الأصليين وتهجير الفلسطينيين خارج حدودهم.

خطة الجنرالات في شمال غزة

وأكد فهمي في تصريح لـ “فيتو”، أن وراء هذه المخططات مجموعة جنرالات إسرائيليين وهم برليف ويهوشع بن درعي، وايتان، وأخرهم خطة جيورا إيلاند الذي تضمنتها خطة الجنرالات في شمال غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

خطة شارون فى السبعينات

وأوضح فهمي، أن شارون كان له خطة شهيرة في السبعينيات وحينها كن ضابطا صغيرا في الجيش برتبة رائد، وكان هدف هذه الخطط الترحيل والتهجير وإخراج الفلسطينيين من أراضيهم وقيام إسرائيل الكبيرة وكان الحديث حينها عن أن إسرائيل صغيرة ولابد أن تكبر وهو ذات الحديث الذي يتردد الآن على لسان ترامب أن حدود إسرائيل صغيرة ويجب أن تتوسع وينضم لها مناطق مجاورة مثل 235 كيلو في الجولان والأغوار والباقورة في الأردن.

فكرة التهجير كامنة في العقل اليهودي والمشروع الصهيونى

وواصل فهمى حديثه قائلا: إن هذه الخطط لم يكتب لها النجاح، لافتا إلى أن فكرة التهجير كامنة في العقل اليهودي والمشروع الصهيوني يترجم إلى بعض الأمور الخاصة بمحاولات تفريغ الأرض بما فيها الجولان ووضع فيها عرب 48 ونكون إسرائيل دولة يهودية نقية لديهم، بجانب فكرة تبادل الأراضي التي طرحوها في توقيتات سابقة.

التهجير القسري للفلسطينيين أفكار يعاد تدويرها ولن يكون لها أي تواجد

وتابع أن التهجير القسري للفلسطينيين أفكار يعاد تدويرها ولن يكون لها أي تواجد ولكن لابد من أخذ الموضوع بجدية خاصة أن هذه المشروعات الشيطانية تتحدى القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني ولابد من نقل المعركة إلى الرأي العام الدولي لمواجهة مثل هذه المخططات في هذا التوقيت.

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