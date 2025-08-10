الأحد 10 أغسطس 2025
خارج الحدود

تفعيل الإنذارات في مستوطنات غلاف غزة

غلاف غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بتفعيل الإنذارات في مستوطنات غلاف غزة.

استشهاد 39 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال

كما أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 39 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وفيات التجويع في غزة ترتفع

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الخميس الماضي، إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع. 

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.  

