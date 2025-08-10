الأحد 10 أغسطس 2025
وفاة والد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي السابق

فاروق العامري، فيتو
فاروق العامري، فيتو

توفي منذ قليل فاروق العامري، والد وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي السابق الراحل العامري فاروق.

وكتب نجله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك": "ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعي الرجل والأب والقدوة فاروق العامري".

وأضاف: "صلاة الجنازة تقام غدا بعد صلاة الظهر.. من مسجد الشرطة ٦ أكتوبر".

جدير بالذكر، أن العامري فاروق فارق الحياة، مطلع العام الماضي، بعد صراع مع المرض.

