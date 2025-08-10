كرة اليد، الأهلي والزمالك في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم للأندية

كرة اليد، تقام غدا الإثنين، قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، وذلك على هامش منافسات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تصنيف أندية البطولة قبل يوم من إجراء القرعة، وجاءت كالتالي:

المستوى الأول: الأهلي (مصر) - الزمالك (مصر) - الشارقة (الإمارات)

المستوى الثاني: ماجديبورج (ألمانيا) - برشلونة (إسبانيا) - فيزبريم (المجر)

المستوى الثالث: جامعة سيدني (أستراليا) - كاليفورنيا إيجلز (أمريكا) - تاوباتي (البرازيل)

وتضم قائمة الفرق المشاركة كلا من:

الأهلي - بطل السوبر الإفريقي 2025

الزمالك - وصيف إفريقيا والفريق المستضيف

فيزبريم المجري - بطل العالم 2024

ماجديبورج الألماني - بطل دوري أبطال أوروبا 2025

الشارقة الإماراتي - بطل آسيا 2025

تاوباتي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية 2025

كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - بطل أمريكا الشمالية والكاريبي 2025

جامعة سيدني الأسترالي - بطل أوقيانوسيا 2025

برشلونة - دعوة من اللجنة المنظمة

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، خلال الفترة من 26 سبتمبر المقبل وحتى 2 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

