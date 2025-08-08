الجمعة 08 أغسطس 2025
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، تنسيق كليات جامعة الجلالة الأهلية

تنسيق جامعة الجلالة
تنسيق جامعة الجلالة 2025، فيتو
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. يترقب الطلاب الراغبين في الالتحاق بإحدى كليات جامعة الجلالة الأهلية إعلان الحد الأدني لتنسيق الجامعات الأهلية، لمعرفة الكليات المتاحة لهم وفق مجموع الثانوية العامة.


وأعلن مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماع مشترك، مساء أمس الخميس، الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة 2025، والحد الادنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2025، لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

ويسعى عدد كبير من الطلاب لمعرفة تنسيق كليات جامعة الجلالة 2025، لمختلف الشهادات.

اولا: تنسيق جامعة الجلالة للثانوية العامة والأزهرية 2025

الطب البشري: 76%
طب الأسنان: 75%
العلاج الطبيعي: 74%
الصيدلة: 70%
طب بيطري: 65%
الهندسة: 65%
علوم الحاسب: 59%
التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 54%.
الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار: 53%.

ثانيا: تنسيق جامعة الجلالة الأهلية لطلاب الشهادات المعادلة

الطب البشري 85%
طب الأسنان: 77%
العلاج الطبيعي: 73%
الصيدلة: 68%
طب بيطري: 56%
الهندسة: 65%
علوم الحاسب: 60%
العلوم الأساسية، الفنون التطبيقية، الإعلام واللغات، الترجمة والاقتصاد، الإدارة والتربية، العلوم الاجتماعية، الحقوق والقانون، التمريض والآثار: 58%. 

 

مصروفات جامعة الجلالة الأهلية 2025

يبلغ إجمالي مصروفات جامعة الجلالة للعام الدراسي الجديد 2025:2026 بدون الرسوم الإدارية، كالتالي:

مجال الطب والجراحة: 150,000 جنيه
مجال طب الأسنان: 140,000  جنيه
مجال العلوم الصيدلية: 100,000 جنيه
مجال العلاج الطبيعي: 100,000 جنيه
مجال هندسة الحاسب: 75,000 جنيه
مجال العلوم الهندسية:: 75,000 جنيه
مجال علوم الحاسب: 69,000 جنيه
مجال الإنتاج الإعلامي: 50,000 جنيه
مجال الفنون والتصميم: 49,000 جنيه
مجال العلوم الأساسية: 48,000 جنيه
مجال العلوم الإدارية: 46,000 جنيه
مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43,000 جنيه
مجال العلوم الصحية التطبيقية: 42,000 جنيه
مجال علوم التمريض: 40,000 جنيه.

أما الرسوم الدراسية للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية للعام الدراسي الجديد 2025:2026 بدون الرسوم الإدارية، فهي كالتالي:

برنامج هندسة البرمجيات: 235,000 جنيه
برنامج الهندسة الكهربائية: 250,000  جنيه
برنامج إدارة الأعمال: 220,000 جنيه
برنامج التسويق: 220,000 جنيه
برنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 220,000 جنيه
برنامج إدارة الأعمال الرياضية: 220,000 جنيه
برنامج تكنولوجيا المعلومات: 235,000 جنيه
برنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 235,000  جنيه
برنامج علم النفس: 220,000 جنيه.

